Акция «Ёлка желаний» помогла исполнить заветную мечту 11-летнего ребёнка из Владимира.

Акция «Ёлка желаний» помогла исполнить заветную мечту 11-летнего ребёнка из Владимира. Начальник Главного управления МЧС России по Владимирской области Алексей Купин снял с новогоднего дерева шар школьника Александра Решетникова, который загадал побыть командиром вертолёта «Ми-8». Об этом сообщила ГУ МЧС России по 33-му региону.В последний день зимы, 29 февраля 2024 года, мечта мальчика стала явью. Вместе с мамой он посетил аэродром. Ребёнку рассказали о задачах, которые выполняет вертолёт во время спасательных операций, и разрешили посидеть за штурвалом воздушной машины.