Сочи подготовил более 50 праздничных мероприятий к фестивалю молодежи в Сириусе.

Более 50 праздничных мероприятий подготовлено в Сочи ко Всемирному фестивалю молодежи, который пройдет на федеральной территории Сириус, сообщила администрация города.Уточняется, что праздничные мероприятия пройдут во всех районах курорта. В кинотеатрах покажут тематические видеоролики и фильмы. В программу вошли масштабные городские и локальные мероприятия в образовательных организациях, домах культуры. Планируется проведение флешмобов, акций, спортивных мероприятий, выставок и конкурсов, приуроченных к фестивалю, а также работа точек активности."В Сочи ко Всемирному фестивалю молодежи подготовлено свыше 50 праздничных мероприятий... Основной площадкой с 1 по 7 марта станет территория Южного мола, где запланирована насыщенная культурная программа с выступлением городских коллективов, театрализованным представлением, анимационными программами. 1 марта состоится фестиваль уличных культур, 7 марта состоится торжественная программа, приуроченная к празднованию десятилетия открытия Паралимпийских игр в Сочи и проведению Всемирного фестиваля молодежи", - говорится в сообщении.Уточняется, что в аэропорту Сочи и на железнодорожном вокзале Адлера гостей встречают 150 волонтеров. На каждом транспортном узле развернута тематическая площадка, украшенная логотипом фестиваля, где выступают лучшие творческие коллективы Сочи."В горном кластере Сочи в рамках XII Спартакиады учащихся проходят соревнования по биатлону, бобслею и лыжным гонкам. В этнопарке "Моя Россия" проходят экскурсии в интерактивном формате – шоу-экскурсии, игровые программы, творческие мастер-классы и постановочные выступления", - говорится в сообщении.Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь.