Во Владимире ищут арендатора для старинного здания, в котором проживала семья поэта Александра...

Во Владимире ищут арендатора для старинного здания, в котором проживала семья поэта Александра Безыменского.Двухэтажное здание на улице Гагарина (№15) в историческом центре Владимира решили сдать в аренду. Договор планируют заключить на 49 лет с обязательством - разработать научно-проектную документацию по его сохранению.По информации областной инспекции по охране объектов культурного наследия, в этом здании проживала семья поэта Александра Безыменского.Известно, что стоимость годовой аренды - 197 796,80 рублей. При этом, плата в период с даты заключения договора аренды до завершения работ по сохранению объекта культурного наследия, составляет 1,00 руб.Общая площадь нежилого здания превышает 250 квадратных метров.На официальном сайте администрации Владимира сообщается буквально следующее:«… На сегодняшний день дом находится в неудовлетворительном состоянии, что подтверждено актом Государственной инспекции государственной охраны объектов культурного наследия Владимирской области от 29 декабря 2023 года. Кроме того, здание расположено на земельном участке в зоне с особыми условиями использования территории объекта археологического наследия регионального значения «Культурный слой древнего Владимира, XII-XVII вв.», который не подлежит отчуждению из муниципальной собственности...»С документацией о проведении аукциона в электронной форме можно ознакомиться на официальном сайте www.torgi.gov.ruи сайте органов местного самоуправления города Владимира www.vladimir-city.ru. Уточняется, что аукцион назначен на 28 марта 2024 года.Фото: https://vladimir-city.ru