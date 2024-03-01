Во Владимире ищут арендатора для здания, в котором проживала семья поэта Александра...
Во Владимире ищут арендатора для здания, в котором проживала семья поэта Александра Безыменского.
Двухэтажное здание на улице Гагарина (№15) в историческом центре Владимира решили сдать в аренду. Договор планируют заключить на 49 лет с обязательством - разработать научно-проектную документацию по его сохранению.
По информации областной инспекции по охране объектов культурного наследия, в этом здании проживала семья поэта Александра Безыменского.
Известно, что стоимость годовой аренды - 197 796,80 рублей. При этом, плата в период с даты заключения договора аренды до завершения работ по сохранению объекта культурного наследия, составляет 1,00 руб.
Общая площадь нежилого здания превышает 250 квадратных метров.
На официальном сайте администрации Владимира сообщается буквально следующее:
«… На сегодняшний день дом находится в неудовлетворительном состоянии, что подтверждено актом Государственной инспекции государственной охраны объектов культурного наследия Владимирской области от 29 декабря 2023 года. Кроме того, здание расположено на земельном участке в зоне с особыми условиями использования территории объекта археологического наследия регионального значения «Культурный слой древнего Владимира, XII-XVII вв.», который не подлежит отчуждению из муниципальной собственности...»
С документацией о проведении аукциона в электронной форме можно ознакомиться на официальном сайте www.torgi.gov.ru
и сайте органов местного самоуправления города Владимира www.vladimir-city.ru. Уточняется, что аукцион назначен на 28 марта 2024 года.
Фото: https://vladimir-city.ru