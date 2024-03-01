Трагедия произошла 1 марта возле дома №5Б на улице Мира. По информации поисково-спасательного отряда города Владимира, рабочий провалился в вырытую траншею. Спасти мужчину не удалось.

Трагедия произошла 1 марта возле дома №5Б на улице Мира. По информации поисково-спасательного отряда города Владимира, рабочий провалился в вырытую траншею. Спасти мужчину не удалось. Погибшему было 47 лет. Из поста в группе “ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД г.ВЛАДИМИРА“ Внутри траншеи находился рабочий 1977 года рождения. Когда прибыли спасатели, а мы летели с мигалками, его тело уже извлекли