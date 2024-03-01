Во Владимире прошла научно-практическая конференция ветеринарных врачей птицефабрик Во Владимире...

Во Владимире прошла научно-практическая конференция ветеринарных врачей птицефабрикВо Владимире по инициативе федерального центра охраны здоровья животных прошла международная научно-практическая конференция ветеринарных врачей ведущих птицефабрик России и стран СНГ.Проблемой номер один для птицеводов по-прежнему остается птичий грипп. Обсудить актуальные вопросы диагностики и профилактики инфекционных болезней птиц в промышленном птицеводстве съехались ветеринары и ведущие специалисты отрасли со всей страны и ближнего зарубежья.Директор Федерального центра охраны здоровья животных (ФГБУ "ВНИИЗЖ") Роман Рыбин в приветственном слове отметил важность подобных встреч.Роман Рыбин, директор Федерального центра охраны здоровья животных (ФГБУ «ВНИИЗЖ»):- Вы все переходите на вакцины российского производства, то есть, - мы постараемся объяснить и донести преимущества наших вакцин, преимущества других производителей, которые находятся в России.Значение разъяснительной работы в условиях современных вызовов действительно трудно переоценить, - говорят эксперты. Вспышки вируса могут истребить все поголовье птицы и нанести непоправимый ущерб любому сельхозпредприятию.Михаил Волков, руководитель лабораторно-диагностического центра ФГБУ "ВНИИЗЖ":- Во всем мире нет консенсуса: проводить вакцинацию или все таки отказаться от таковой. Могу сказать, что одних мер по биологической защите не всегда достаточно чтобы предотвратить занос вируса на территории предприятий закрытого типа.Только в прошлом году лабораторией вирусных болезней птиц выявлено 75 вспышек птичьего гриппа в 34 регионах страны. Это абсолютный антирекорд. Все вирусы были высокопатогенными, то есть опасными для человека.Дмитрий Андрейчук, заведующий референтной лабораторией вирусных болезней птиц:- Из всего пула тех проб, которые приходили на диагностику, можем выделить 4 заболевания: вирус ньюкаслской болезни, грипп птиц, инфекционная бурсальная болезнь, инфекционный бронхит кур.Для участия в конференции в качестве спикеров привлечены эксперты Росптицесоюза, специалисты Витебской государственной академии ветеринарной медицины, представители отраслевых научно-производственных компаний России, Турции и Индии, а также Евразийской Ассоциации Птицеводов.Сергей Шабаев, президент "Евразийской Ассоциации Птицеводов":- Россия на 4 месте, мы делаем 5 миллиардов мяса птицы, по яйцу мы на 7 месте, - в этом году мы сделали 46 миллиардов яиц.В рамках конференции специалисты и научные сотрудники ФГБУ "ВНИИЗЖ" представили материалы по молекулярной диагностике инфекций, оценке биобезопасности птицеводческих хозяйств, гриппу птиц и контролю за ним в условиях вакцинации.Особое внимание докладчики уделили теме эффективной вакцинопрофилактики в птицеводстве и новым разработкам Института.Наталья Мороз, заведующая лабораторией профилактики болезней птиц:- Сегодняшнее мероприятие очень актуально для практиков, мы выпускаем наиболее крупную линейку для птицеводства: порядка 35 препаратов, которые применяются именно на птицефабриках, и могут контролировать особо опасные болезни и экономически значимые.В конце конференции прошла дискуссия "вопрос-ответ" с заместителем директора по научно-исследовательским работам Ильей Александровичем Чвалой.Александр Сыпченко, Алексей Ковалев "Вести-Владимир".