Во Владимире сотрудниками ГИБДД выявлено 19 нарушений при проверке водителей пассажирского...

Во Владимире сотрудниками ГИБДД выявлено 19 нарушений при проверке водителей пассажирского транспортаДевятнадцать нарушений выявлено сотрудниками региональной госавтоинспекции при проверке водителей пассажирского транспорта в областной столице.В рамках профилактической операции "Автобус" проверено 120 транспортных средств.Нарушения различны, среди них, например, управление пассажирским автобусом без ТО и использование неисправного тахографа. Также автобусы не всегда пропускают пешеходов.И во время проверки зафиксирован проезд на запрещающий сигнал светофора. 10 водителей, одно юрлицо и 8 должностных привлечены к административной ответственности.