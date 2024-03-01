Во Владимире в адрес главы администрации города и руководителей «Центра управления городскими...

Во Владимире в адрес главы администрации города и руководителей «Центра управления городскими дорогами» внесено 6 представлений.Надзорным ведомством во взаимодействии с ОГИБДД УМВД России по городу Владимиру регулярно проводятся проверки содержания улично-дорожной сети областного центра.Сообщается, что неоднократно, особенно после снегопадов, прокурорами фиксировались нарушения нормативных сроков очистки дорог, что приводило к образованию скользкости и колейности, наличию снежных масс, затрудняющих движение по автомобильным дорогам.«… Фиксировалось длительное оставление счищенного снега на краях проезжей части, приводящее к её заужению и сокращению полос для движения транспорта, факты некачественной уборки снега на тротуарах, пешеходных переходах и остановочных пунктах. Указанные нарушения явились основанием для внесения 6 представлений в адрес главы и иных должностных лиц администрации города, а также руководителей МКУ «Центр управления городскими дорогами» и АО «ДЭП № 7» (обслуживающего участок федеральной трассы)… » - поясняют в пресс-службе региональной прокуратуры.В отношении 7 ответственных должностных лиц также возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ.По рассмотренным делам заместитель генерального директора и два дорожных мастера АО «ДЭП № 7», начальник участка МКУ «ЦУГД» привлечены к административной ответственности.Им предстоит выплатить штрафы в размере 20 тысяч рублей каждому.Дела об административных правонарушениях (они находятся на рассмотрении в суде) также возбуждены в отношении заместителя главы администрации города, курирующего сферу ЖКХ, и директора МКУ «ЦУГД».Вопросы зимнего содержания автомобильных дорог и дорожной инфраструктуры остаются на контроле прокуратуры Владимира.Фото: freepik.com