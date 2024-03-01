23 февраля в полицию обратилась 39-летняя жительница Владимира. Дело в том, что у нее из квартиры пропали золотые украшения и сожитель. Женщина уточнила, что исчезли драгоценные серьги, три

23 февраля в полицию обратилась 39-летняя жительница Владимира. Дело в том, что у нее из квартиры пропали золотые украшения и сожитель. Женщина уточнила, что исчезли драгоценные серьги, три подвески, золотой крест, две цепочки и два браслета, а еще три золотых кольца. Общая стоимость ювелирных изделий – около 50 тысяч рублей. Полицейские заподозрили в краже сожителя