Во Владимирской области будут судить начальника строительного участка и дорожного рабочего, из-за...

Во Владимирской области будут судить начальника строительного участка и дорожного рабочего, из-за которых погиб инженер-геодезист.Завершено расследование уголовного дела в отношении начальника строительного участка и бывшего дорожного рабочего данной фирмы, каждый из которых обвиняется в нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека.В своем официальном телеграм-канале пресс-служба СУ СК России по Владимирской области сообщает:- Следствием установлено, что в сентябре 2023 года начальник строительного участка дорожно-строительной организации при проведении работ по расширению дорожного полотна на 255 км автомобильной дороги Р-132 «Золотое кольцо» (около поворота на село Черниж) не организовал должный контроль за передвижением транспортных средств, допуском на участок посторонних, а также возведение необходимых ограждений. В результате бывший дорожный рабочий организации, управляя грузовиком, самовольно въехал на участок через неогражденный заезд для выгрузки асфальтобетонной смеси и, двигаясь задним ходом без необходимой команды, не убедившись в отсутствии на пути людей, совершил наезд на инженера-геодезиста (2000 года рождения), который от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.Известно, что следователем СК допрошены многочисленные свидетели, проведены медицинская, биологическая, автотехнические и иные судебные экспертизы, а также изъята и осмотрена документация.Собранные доказательства признаны достаточными для утверждения обвинительного заключения. Уголовное дело направлено в суд.Фото: https://t.me/SU_SKR33