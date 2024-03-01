Во Владимирской области будут уничтожены контрафактная обувь и одежда. В пресс-службе...

Во Владимирской области будут уничтожены контрафактная обувь и одежда.В пресс-службе Вязниковского городского суда рассказали, что заочным решением удовлетворены исковые требования межрегиональной организации «Общественный потребительский контроль» к ООО «МЕРА» о прекращении «противоправных действий» путем изъятия из оборота и уничтожения за свой счет контрафактной продукции.Выяснилось, что ответчик продавал в торговой точке обувь и одежду в отсутствие на товарах информации об изготовителе или продавце, составе сырья, дате изготовления и пр. А также на продаваемых товарах были маркировки «ADIDAS», «NIKE» и пр. без лицензии.Решением суда на ООО «МЕРА» возложена обязанность в течение 10 календарных дней со дня вступления в законную силу решения суда изъять из оборота и уничтожить (за свой счет) без компенсации контрафактную продукцию: кроссовки, куртки, ботинки и пр.Также в течение 10 календарных дней «провинившимся» предстоит опубликовать резолютивную часть решения в СМИ.В случае неисполнения решения суда в установленный срок с ООО «МЕРА» в пользу организации «Общественный потребительский контроль» подлежит взысканию неустойка - 1 000 рублей за каждый день неисполнения.Заочное решение суда не вступило в законную силу.Фото: freepik.com