Организация «Общественный потребительский контроль» подала иск в суд на фирму ООО «МЕРА», которая продавала паленые фирменные кроссовки, туфли и куртки, рассказали в пресс-службе

Организация «Общественный потребительский контроль» подала иск в суд на фирму ООО «МЕРА», которая продавала паленые фирменные кроссовки, туфли и куртки, рассказали в пресс-службе Вязниковского горсуда. В иске общественная организация отметила, что компания нарушает правила маркировки обуви, на товарах отсутствует информация о составе и производителе, также нет документов, подтверждающих качество и безопасность продукции. Кроме того, ООО