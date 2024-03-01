Ученицы СОШ №1 из Радужного победили в общероссийском проекте «Мини-футбол в школу».

Ученицы СОШ №1 из Радужного победили в общероссийском проекте «Мини-футбол в школу». Об этом рассказала Минспорта Владимирской области.Мероприятие проходило в Нижегородской области. Наш регион представляли 8 команд. Среди участников 2008-2009 годов рождения победили спортсменки из Радужного. Кроме того, нашу землячку Ксению Филиппову признали лучшим игроком соревнований.«Поздравляем тренера и команду девочек и желаем им дальнейших побед», - говорится в сообщении пресс-службы регионального Минспорта.