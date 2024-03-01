Жесткие меры принимаются в отношении жительницы Владимирской области, которая уклонялась от выплаты...

Жесткие меры принимаются в отношении жительницы Владимирской области, которая уклонялась от выплаты алиментов дочери«Жесткие меры принимаются в отношении жительницы Владимирской области, которая уклонялась от выполнения родительских обязанностей и игнорировала выплату алиментов на содержание своей дочери. Женщина длительное время не соблюдала свои родительские обязанности, в связи с этим образовалась алиментная задолженность в размере около 1 млн рублей...» - рассказывают в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов Владимирской области.Взыскатель обратился за помощью к судебным приставам, чтобы заставить должницу исполнить свои обязанности перед ребенком.Выяснилось, что долгое время женщина игнорировала судебные постановления, не являлась на приемы в отделение приставов и отказывалась выплачивать деньги.В результате протокол по неуплате алиментов был передан в суд для рассмотрения.В этот же день решением суда женщине назначено 10 дней административного ареста.Кроме того, горе-мать была предупреждена об уголовной ответственности за неуплату средств на содержание ребенка.Фото: freepik.com