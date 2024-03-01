Еженедельно десятки владимирцев становятся жертвами дистанционных мошенников.
Еженедельно десятки владимирцев становятся жертвами дистанционных мошенников. Об этом рассказала региональной прокуратуры.
Так, на удочку аферистов попалась жительница посёлка Красная Горбатка. Женщине позвонила незнакомка и назвалась сотрудницей финансового учреждения. Собеседница уговорила потерпевшую перевести деньги на «безопасные счета». В результате дама потеряла около 2 млн рублей.
По такой же схеме аферисты обманули и двух жительниц Владимира. Доверчивые женщины перечислили злодеям свыше 2,4 млн рублей.
«По данным фактам возбуждены и расследуются уголовные дела», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.