Еженедельно десятки владимирцев становятся жертвами дистанционных мошенников.

Еженедельно десятки владимирцев становятся жертвами дистанционных мошенников. Об этом рассказала региональной прокуратуры.Так, на удочку аферистов попалась жительница посёлка Красная Горбатка. Женщине позвонила незнакомка и назвалась сотрудницей финансового учреждения. Собеседница уговорила потерпевшую перевести деньги на «безопасные счета». В результате дама потеряла около 2 млн рублей.По такой же схеме аферисты обманули и двух жительниц Владимира. Доверчивые женщины перечислили злодеям свыше 2,4 млн рублей.«По данным фактам возбуждены и расследуются уголовные дела», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.