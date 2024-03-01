Жительница Судогды поверила в мифическую компенсацию за «заражение коронавирусом» и лишилась...

Жительница Судогды поверила в мифическую компенсацию за «заражение коронавирусом» и лишилась астрономической суммы.В пресс-службе УМВД России по Владимирской области рассказали, что в регионе по-прежнему еженедельно регистрируются кражи, совершаемые со счетов местных жителей: преступники придумывают всё новые мошеннические схемы.Например, 28 февраля в органы полиции обратилась жительница города Судогды, которой по телефону неизвестный сообщил о компенсационных выплатах для тех, кто подвергается сезонному риску заражения коронавирусной инфекцией.Выяснив номер банковской карты собеседницы, мошенник оформил на неё кредит - 900 тысяч рублей, а затем со счетов перевёл на виртуальные счета около 450 тысяч рублей.Ещё один случай произошел в поселке Красная Горбатка. Мошенник, представившись сотрудником банка, сообщил о необходимости «срочного принятия мер для приостановления сомнительных операций».Поверив преступнику, потерпевшая перевела на «безопасные» счета около 2 млн рублей, после чего мужчина исчез.«… 27 февраля в органы полиции обратились сразу две жительницы областного центра, которые также, желая обезопасить свои денежные средства, перевели преступникам более 2,4 млн рублей. По данным фактам возбуждены и расследуются уголовные дела...» - пояснили в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.Жителей региона в очередной раз призывают - бдительнее относиться к звонкам от неизвестных лиц, сообщающих о несанкционированных операциях по счетам, попавших в ДТП родственниках, лёгком заработке, причитающихся выплатах и пр.Фото: freepik.com