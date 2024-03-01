В честь Дня Кошек в СМИ составили список самых знаменитых пушистых жителей Костромы.

В России в первый день весны традиционно отмечают День Кошек. В честь этого в СМИ составили список самых известных Костромских кошек.Белый кот Степан Тимофеевич – старший научный работник при Академии Снежных чудес Снегурочки. Его также называют Ёлкиным котом из-за любви пушистого ко сну под хвойным деревом.Котик по прозвищу Марсель – помощник в одной из торговых точек в Красных рядах в центре областной столицы. Был и кот Бегемот, который стал знаменит в 2016 году как кандидат в депутаты. К сожалению, в человеческой избирательной комиссии у него не приняли документы.