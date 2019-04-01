В центральной части Перу в результате возгорания пассажирского автобуса погибли, по меньшей мере, 20 человек, еще семеро пострадали.

В центральной части Перу в результате возгорания пассажирского автобуса погибли, по меньшей мере, 20 человек, еще семеро пострадали.Трагический инцидент произошел в воскресенье вечером по местному времени. Огонь вспыхнул в двухэтажном автобусе, находившемся на автовокзале, передает ТАСС. Находившиеся на втором этаже люди не смогли спуститься вниз и выбраться наружу. Покинуть горящую машину удалось лишь семи пассажирам, они доставлены в ближайшие больницы.