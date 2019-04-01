Голливудская актриса работает над новым фильмом Hustlers, который выйдет в широкий прокат в 2020 году. Дженнифер Лопес поделилась первым снимком со съемочной площадки.

Голливудская актриса работает над новым фильмом Hustlers, который выйдет в широкий прокат в 2020 году. Дженнифер Лопес поделилась первым снимком со съемочной площадки.В предстоящей ленте звезда исполнит роль стриптезерши по имени Рамона. На фотографии, опубликованной в Instagram, актриса позирует в розовом купальном костюме и больших солнцезащитных очках. "Я хочу, чтобы ты знал. Рамона готова зажигать!", – написала Дженнифер Лопес. Она добавила, что снимок был сделан во время работы над новым фильмом.Пользователи пришли в восхищение от форм исполнительницы. Многие комментаторы не могли поверить, что в этом году актрисе исполнится 50 лет: "Невероятно красивая", "Только посмотрите на нее! Она выглядит на 20 лет", "Как ей удается так отлично выглядеть для своего возраста?". Некоторые поклонники отметили, что звезда вдохновила их на то, чтобы сходить в спортзал.Картина Hustlers повествует о группе стриптезерш, которые решают объединиться, чтобы отомстить своим состоятельным клиентам. В ленте также сыграют актрисы Констанс Ву, Кеке Палмер, Лили Рейнхарт, Джулия Стайлз и певица Cardi B.Напомним, недавно бейсболист Алекс Родригес сделал предложение . Фотографию трогательного момента певица разместила в микроблоге. Возлюбленный подарил звезде кольцо с бриллиантом в 15 карат. Стоимость ювелирного изделия составляет около полтора миллиона долларов.