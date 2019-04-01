Актриса не любит рассказывать поклонникам о своей личной жизни. Однако иногда Кристина Асмус все же делает исключения: она перечислила 10 малоизвестных фактов о телеведущем Гарике Харламове.

Актриса не любит рассказывать поклонникам о своей личной жизни. Однако иногда Кристина Асмус все же делает исключения: она перечислила 10 малоизвестных фактов о телеведущем Гарике Харламове.Пост появился на странице звезды в Instagram в минувшее воскресенье, 31 марта. Артистка сообщила, что ее муж практически не употребляет алкоголь. Шоумен позволяет себе выпить "15 граммов шампанского или чайную ложку коньяка" только в день рождения или на Новый год.Кристина Асмус также опровергла популярное мнение о том, что свое прозвище юморист получил во время участия в комедийном шоу Comedy Club. На самом деле артиста стали называть "Бульдог", когда он вел передачу "Три обезьяны" на телеканале Муз-ТВ.По словам актрисы, Гарик Харламов всегда аккуратно ездит за рулем и обожает слушать группу Coldplay. Телеведущий любит заказывать много блюд в ресторане или на дом, чтобы попробовать "всего по чуть-чуть". А еще он ненавидит жвачки и конфеты со вкусом мяты.Звезда добавила, что ее супруг иногда может "проснуться, включить воду, чтобы начать умываться", и опять случайно уснуть. Если артисту нужно помыть только голову, то он делает это в раковине. Телеведущий также любит использовать гели для душа с запахом ванили, миндаля и мандарина.Недавно обвинила Гарика Харламова в неорганизованности. Она подчеркнула, что всегда строит планы на ближайшее будущее, в то время как ее муж откладывает дела на последний момент. "Он обожает вот это: "А давайте сдадим билеты" или "Дорогая, пошли через полчаса на день рождения к Киркорову?", – поделилась с подписчиками артистка.