Супруга футболиста Павла Погребняка вступила в конфликт с певицей Азизой во время съемок передачи Звезды сошлись на канале НТВ. Мария покинула студию в слезах.

Супруга футболиста Павла Погребняка вступила в конфликт с певицей Азизой во время съемок передачи "Звезды сошлись" на канале НТВ. Мария покинула студию в слезах.В эфире гостьи обсуждали, каких женщин бросают мужчины. Внезапно участницы стали перебивать друг друга, после чего повысили голос. Певица заявила, что устала от враждебного поведения жены спортсмена, и назвала ее "агрессивной молодой женщиной". После этого Мария Погребняк заплакала и покинула студию.Тогда Азиза спросила у присутствующих, кто с ней вступил в спор, и пожалела мужчину, которому приходится терпеть такую нервозную особу. "Это невозможно! Бедный мужчина, который будет с ней жить. Кто эта женщина? Почему она такая нервная?", – цитирует исполнительницу НТВ.Певице объяснили, что это была жена нападающего клуба "Урал". Будущие супруги познакомились еще во время учебы в школе и сейчас воспитывают троих наследников. Азиза предположила, что модель приобрела вспыльчивый характер из-за того, что она тратит все свои силы и эмоции на то, чтобы быть лучшей для мужа.Напомним, недавно приняла участие в показе российского бренда Headliner by Volky. Она появилась на подиуме в кислотно-зеленом парике, короткой водолазке и обтягивающих леггинсах. Фотографию наряда супруга футболиста разместила в Instagram. Многим пользователям пришелся по вкусу дерзкий образ модели.