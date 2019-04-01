Предприниматель Роман Авдеев стал членом высшего совета Федерации регби России (ФРР). Решение было принято на заседании в прошлую пятницу.

Предприниматель Роман Авдеев стал членом высшего совета Федерации регби России (ФРР). Решение было принято на заседании в прошлую пятницу.Авдеев входит в наблюдательный совет Московского кредитногобанка и является его основным бенефициаром. Кроме того, бизнесменпредседательствует в совете директоров компании "Инград",занимающейся строительством в Москве и Подмосковье.В 2017 году предприниматель стал владельцем футбольногоклуба "Торпедо" и домашней арены черно-белых – стадиона имени ЭдуардаСтрельцова. В прошлом месяце бизнесмен подписал спонсорский договор с регбийнымклубом "Торпедо".Кроме Авдеева, в состав совета вошел гендиректор"Мосэнергосетьстроя" Завен Овакимян, президент холдинговой компании"Сибирский цемент" Олег Шарыкин, экс-министр по делам СеверногоКавказа Лев Кузнецов и гендиректор "Третьего парка" КириллДьяковский. Высший совет возглавил глава Федеральной антимонопольной службы(ФАС) Игорь Артемьев."Инград" – крупный девелопер жилья в столичномрегионе. Авдеев является основным владельцем компании.Московский кредитный банк – частный коммерческий банк,основанный в 1992 году. Более половины акций банка принадлежат Концерну"Россиум", остальные – миноритарным акционерам. МКБ предлагает услугидля юридических и физических лиц.Организация входит в ТОП системно значимых российскихкредитных организаций. МКБ входит в восьмерку крупнейших отечественных банковпо объему привлечения вкладов.