Предприниматель Роман Авдеев стал членом высшего совета Федерации регби России (ФРР). Решение было принято на заседании в прошлую пятницу.
Предприниматель Роман Авдеев стал членом высшего совета Федерации регби России (ФРР). Решение было принято на заседании в прошлую пятницу.
Авдеев входит в наблюдательный совет Московского кредитного
банка и является его основным бенефициаром. Кроме того, бизнесмен
председательствует в совете директоров компании "Инград",
занимающейся строительством в Москве и Подмосковье.
В 2017 году предприниматель стал владельцем футбольного
клуба "Торпедо" и домашней арены черно-белых – стадиона имени Эдуарда
Стрельцова. В прошлом месяце бизнесмен подписал спонсорский договор с регбийным
клубом "Торпедо".
Кроме Авдеева, в состав совета вошел гендиректор
"Мосэнергосетьстроя" Завен Овакимян, президент холдинговой компании
"Сибирский цемент" Олег Шарыкин, экс-министр по делам Северного
Кавказа Лев Кузнецов и гендиректор "Третьего парка" Кирилл
Дьяковский. Высший совет возглавил глава Федеральной антимонопольной службы
(ФАС) Игорь Артемьев.
"Инград" – крупный девелопер жилья в столичном
регионе. Авдеев является основным владельцем компании.
Московский кредитный банк – частный коммерческий банк,
основанный в 1992 году. Более половины акций банка принадлежат Концерну
"Россиум", остальные – миноритарным акционерам. МКБ предлагает услуги
для юридических и физических лиц.
Организация входит в ТОП системно значимых российских
кредитных организаций. МКБ входит в восьмерку крупнейших отечественных банков
по объему привлечения вкладов.