Российский вратарь Коламбус Блю Джекетс Сергей Бобровский стал третьей звездой дня регулярного чемпионата НХЛ. В матче против Баффало Сейбрз он оформил уже девятый сухарь, отразив все 38 бросков по своим воротам. По играм на ноль россиянин стал единоличным лидером в сезоне-2018/19.

Российский вратарь "Коламбус Блю Джекетс" Сергей Бобровский стал третьей звездой дня регулярного чемпионата НХЛ. В матче против "Баффало Сейбрз" он оформил уже девятый "сухарь", отразив все 38 бросков по своим воротам. По играм "на ноль" россиянин стал единоличным лидером в сезоне-2018/19.Первой звездой дня был признан канадский форвард "Детройт Ред Уингз" Энтони Манта, набравший 5 (3+2) очков в матче против "Бостон Брюинз".Второй звездой стал канадский голкипер "Аризона Койотс" Дарси Кемпер. Во встрече с "Миннесота Уайлд" он не пропустил ни одной шайбы, сделав 39 сейвов.