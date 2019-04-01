На территории столицы были проведены мероприятия, направленные на выявление несовершеннолетних правонарушителей, подростков, а также взрослых лиц, вовлекающих несовершеннолетних в противоправную деятельность...

В течение недели на территории столицы были проведены мероприятия, направленные на выявление несовершеннолетних правонарушителей, подростков, а также взрослых лиц, вовлекающих несовершеннолетних в противоправную деятельность.Ежедневно проверки в столице осуществляли более 10 тысяч полицейских с представителями общественных организаций и народной дружины. С начала операции ими было проведено 11 тысяч проверочных мероприятий в подуличных переходах, учреждениях торговли, вокзалов, а также баров и дискотек.С начала проведения мероприятий полицейские столичных подразделений ГУ МВД России по г. Москве доставили в отделы около 3 тысяч несовершеннолетних за нарушение законодательства.К административной ответственности привлечено 2318 граждан, из них 949 несовершеннолетних, 1059 взрослых или их законных представителей.Более 600 нарушений среди несовершеннолетних было совершено по статье 6.24 КоАП РФ «Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах». Родители или законные представители детей привлекались по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законнымипредставителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних» - таких случаев чуть более 900.В период проведения профилактического мероприятия сотрудниками полиции проведено более 1700 профилактических лекций и бесед в образовательных организациях и детских учреждениях. На профилактический учет поставлено 440 несовершеннолетних.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве