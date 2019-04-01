На Украине снова может пролиться кровь. Петр Порошенко затеял опасную игру, разжигая в народе ненависть к своему основному сопернику на выборах.

На Украине снова может пролиться кровь. Петр Порошенкозатеял опасную игру, разжигая в народе ненависть к своему основному соперникуна выборах.Президент начал опасную риторику ненависти и войны, котораяможет обернуться для Украины новой кровью, предупреждает обозреватель “РадиоСвобода” Виталий Камышев. Журналиста насторожили заявления Петра Порошенко,сделанные им в ночь после выборов."Это был язык ненависти и войны, и если он называетсвоих оппонентов предателями, я не исключаю каких-то попыток переворота", – сказал Камышев.Напомним, что после того, как Центризбирком Украины объявилпервые результаты выборов, Петр Порошенко и Владимир Зеленский заочно оскорбилидруг друга. Президент назвал артиста марионеткой олигарха Игоря Коломойского, в ответ комик заявил, чтоглава государства является марионеткой Олега Свинарчука (соратник президента изСБУ, обвиняемый в махинациях в военной сфере).По мнению экспертов, Порошенко фактически оскорбил треть избирателей,которые отдали свои голоса за Зеленского. Теперь эти люди могут выйти на улицыи ответить президенту массовыми беспорядками или новым Майданом.Тем временем не попавшая во второй тур Юлия Тимошенко тоже делает провокационные заявления. Лидер "Батькивщины" не исключила, что обратиться за помощью к своим избирателям и попросит их выйти на улицы. По данным штаба Тимошенко, за нее проголосовало намного больше граждан, чем об этом сообщает Центризбирком. Тимошенко уверена, что это она, а не Петр Порошенко, должна сражаться с Владимиром Зеленским за президентский пост во втором туре выборов.31 марта на Украине прошли выборы президента. В первом туревыявить победителя не удалось, 21 апреля пройдет второй тур. В нем будут участвоватьшоумен Владимир Зеленский, набравший чуть более 30% голосов избирателей, идействующий президент, которого поддержали 17% пришедших на участки для голосованияукраинцев.