На Украине снова может пролиться кровь. Петр Порошенко
затеял опасную игру, разжигая в народе ненависть к своему основному сопернику
на выборах.
На Украине снова может пролиться кровь. Петр Порошенко
затеял опасную игру, разжигая в народе ненависть к своему основному сопернику
на выборах.
Президент начал опасную риторику ненависти и войны, которая
может обернуться для Украины новой кровью, предупреждает обозреватель “Радио
Свобода” Виталий Камышев. Журналиста насторожили заявления Петра Порошенко,
сделанные им в ночь после выборов.
"Это был язык ненависти и войны, и если он называет
своих оппонентов предателями, я не исключаю каких-то попыток переворота", – сказал Камышев.
Напомним, что после того, как Центризбирком Украины объявил
первые результаты выборов, Петр Порошенко и Владимир Зеленский заочно оскорбили
друг друга. Президент назвал артиста марионеткой олигарха Игоря Коломойского, в ответ комик заявил, что
глава государства является марионеткой Олега Свинарчука (соратник президента из
СБУ, обвиняемый в махинациях в военной сфере).
По мнению экспертов, Порошенко фактически оскорбил треть избирателей,
которые отдали свои голоса за Зеленского. Теперь эти люди могут выйти на улицы
и ответить президенту массовыми беспорядками или новым Майданом.
Тем временем не попавшая во второй тур Юлия Тимошенко тоже делает провокационные заявления. Лидер "Батькивщины" не исключила, что обратиться за помощью к своим избирателям и попросит их выйти на улицы. По данным штаба Тимошенко, за нее проголосовало намного больше граждан, чем об этом сообщает Центризбирком. Тимошенко уверена, что это она, а не Петр Порошенко, должна сражаться с Владимиром Зеленским за президентский пост во втором туре выборов.
31 марта на Украине прошли выборы президента. В первом туре
выявить победителя не удалось, 21 апреля пройдет второй тур. В нем будут участвовать
шоумен Владимир Зеленский, набравший чуть более 30% голосов избирателей, и
действующий президент, которого поддержали 17% пришедших на участки для голосования
украинцев.