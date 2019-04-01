Рената Литвинова опубликовала фотографию, на которой запечатлена без своего фирменного макияжа. Реакция пользователей Сети не замедлила последовать.

Рената Литвинова опубликовала фотографию, на которой запечатлена без своего фирменного макияжа. Реакция пользователей Сети не замедлила последовать.Рената Литвинова считается одной из самых привлекательных и загадочных актрис в отечественном кинематографе. Стильная одежда, неподражаемый тембр голоса, манеры, безупречный макияж являются визитными карточками артистки. В январе Ренате исполнилось 52 года, а кто даст?!Впрочем, сама Литвинова к своей внешности относится без ажиотажа. Так, актриса не боится предстать перед глазами миллионов поклонников и прочей заинтересованной общественности в непривычном виде: без макияжа и стильной одежды.Рената опубликовала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram фотографию, которую сделала ее дочь Ульяна. На снимке актриса представлена крупным планом без косметики и без фирменной прически. "Честное фото", – коротко подписала кадр Рената Литвинова.Фотография стала сенсацией. Многочисленные подписчики бурно отреагировали, рассыпавшись в комплиментах. Другие признались, что без макияжа просто бы не узнали. Дескать, она выглядит как самая обычная женщина.Актриса любит эпатировать. Ранее Рената снялась для обложки журнала Vogue. Она опубликовала черно-белый снимок, на котором позировала в черном элегантном наряде. При этом вырез на платье был буквально до пупа. В декольте наряда легко просматривалась обнаженная грудь . А вот лицо ее скрывала надвинутая на глаза шляпа. Поклонники пришли в восторг от изящества и загадочности актрисы.