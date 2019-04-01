ЦИК Украины обработал более 50 процентов (50,18%) протоколов: около трети избирателей отдали голоса за шоумена Владимира Зеленского (30,2%). Действующий президент Петр Порошенко набрал почти 17 процентов (16,64).

ЦИК Украины обработал более 50 процентов протоколов: около трети избирателей отдали голоса за шоумена Владимира Зеленского (30,2%). Действующий президент Петр Порошенко набрал почти 17 процентов (16,64). На третьем месте - лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко (13,08), на четвертом — представитель "Оппозиционной платформы" Юрий Бойко (11,53).В избиркоме говорят, что необходимого для победы количества голосов нет ни у одного из кандидатов, а значит — будет второй тур.Как сообщает ЦИК Украины, в зарубежном избирательном округе после обработки 93,06 процента протоколов лидирует Петр Порошенко — у него 40,11 процента голосов, на втором месте — Зеленский (25,3). На третьем месте — бывший министр обороны Анатолий Гриценко (10,53), на четвертом — бывший глава Службы безопасности Игорь Смешко (6,86%), пятое — у лидера партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрия Бойко (4,81%).А вот на спецучастках в зоне силовой операции большинство отдало свои голоса Владимиру Зеленскому.