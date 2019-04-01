Центральная избирательная комиссия Украины сообщила, что по результатам обработки 9,12 процента протоколов кандидат в президенты страны, лидер партии Слуга народа Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко набирают 29,48 и 16,96 процента голосов соответственно.

Центральная избирательная комиссия Украины сообщила, что по результатам обработки 9,12 процента протоколов кандидат в президенты страны, лидер партии "Слуга народа" Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко набирают 29,48 и 16,96 процента голосов соответственно.За лидера объединения "Батькивщина" Юлию Тимошенко отдали свои голоса 13,87 процента избирателей, за кандидата от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Юрия Бойко проголосовали 11,08 процента принявших участие в голосовании, передает "Интерфакс".Как сообщалось, выборы президента Украины прошли в воскресенье, 31 марта. На пост главы государства претендуют 39 кандидатов. По данным экзитполов, во второй тур выборов, который запланирован на 21 апреля, должны пройти Владимир Зеленский и Петр Порошенко.