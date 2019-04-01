Депутаты и сенаторы продолжат обсуждение законопроекта, регулирующего размещение хостелов в жилых домах, для выработки максимально качественного и проработанного решения. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, необходимо учесть права и интересы как горожан, так и тех, кто хочет воспользоваться услугами мини-гостиниц в летнее время.

Депутаты и сенаторы продолжат обсуждение законопроекта, регулирующего размещение хостелов в жилых домах, для выработки максимально качественного и проработанного решения. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, необходимо учесть права и интересы как горожан, так и тех, кто хочет воспользоваться услугами мини-гостиниц в летнее время.На состоявшемся в понедельник, 1 апреля, заседании Советанижней палаты было принято решение о продлении сроков работы согласительнойкомиссии по законопроекту. Парламентариинамерены провести еще одно заседание в среду, отметил спикер нижней палаты.Володин подчеркнул, что нормативно-правовой акт давно ждутграждане, особенно жители крупных городов. "Однако итоговое решение посрокам вступления закона в силу должно быть максимально проработанным, чтобызащищены были права и учтены интересы как горожан, так и тех, кто на летнеевремя воспользуется услугами хостелов", – подчеркнул председатель нижней палаты.По его словам, позиция депутатского корпуса не изменилась:нельзя откладывать вступление документа в силу до следующего года, какизначально предлагал Совет Федерации.Спикер выразил надежду, что продление сроков работысогласительной комиссии позволит законодателям найти компромиссное решение.Приэтом Володин напомнил, что принятый документ не запрещает хостелы, а лишьограничивает их расположение в многоквартирных домах с большим числомжителей.Председатель нижней палаты отметил, что закон позволяетбизнесу размещать подобные мини-гостиницы на первых этажах домов рядом сотдельным входом, что оградит местных жителей от неудобств."Мы не встречаем никого, кто бы хотел, чтобы в егоподъезде, на лестничной клетке, над его квартирой или рядом располагалсяхостел. Нельзя откладывать вступление этого закона в силу", – заключил Володин.Напомним, законопроект о хостелах был принят Госдумой вначале марте. Депутаты неоднократно подчеркивали, что нормативно-правовой актнаправлен на защиту прав граждан, проживающих по соседству с мини-отелями.НаОхотный Ряд поступило большое количество заявлений от граждан. Люди жаловалисьна неудобства от находящихся в их домах хостелах.Камнем преткновения стала дата вступления закона в силу.Дума настаивала на 1 июля 2019 года, в Совете Федерации закон отклонили ипредложили, чтобы он заработал не ранее 1 января 2020 года.При этом 70% россиян, по данным ВЦИОМ, считают, что мини-гостиницыв многоквартирных домах создают неудобства для других жильцов. Среди москвичейи петербуржцев об этом заявили уже 80% опрошенных. Главными минусами такогососедства люди назвали большое количество посторонних, а также шум, употреблениеспиртных напитков, курение и прочие неблагоприятные факторы.