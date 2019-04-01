Единая Россия проведет в апреле субботники по всей стране.
Активисты уберут оставшийся после зимы мусор и привлекут внимание общественности к экологическим
проблемам.
"Единая Россия" проведет в апреле субботники по всей стране.
Активисты уберут оставшийся после зимы мусор и привлекут внимание общественности к экологическим
проблемам.
На улицы выйдут десятки тысяч человек, в том числе депутаты-единороссы
всех уровней, молодогвардейцы и активисты партийного проекта "Чистая страна".
Как сообщил его координатор, глава комитета Госдумы по экологии и охране
окружающей среды Владимир Бурматов, задача таких субботников – не только прибраться
после зимы и убрать мусор, но и привлечь внимание к проблемам экологии и защиты
окружающей среды: борьбе с несанкционированными свалками и хаотичными завалами
мусора.
Субботники по всей стране традиционно проходят в конце
апреля. Люди приводят в порядок свои дворы, сажают деревья, обновляют детские
площадки, занимаются благоустройством.
Проект "Чистая страна" объединяет усилия партии, органов власти, профессиональных экологов, общественников, волонтеров для
решения экологических проблем и борьбу с незаконными свалками. Большое внимание
уделяется внедрению раздельного сбора отходов и контролем за мусорной реформой.
Координирует проект депутат Госдумы Владимир Бурматов.