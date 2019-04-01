Единая Россия проведет в апреле субботники по всей стране. Активисты уберут оставшийся после зимы мусор и привлекут внимание общественности к экологическим проблемам.

"Единая Россия" проведет в апреле субботники по всей стране.Активисты уберут оставшийся после зимы мусор и привлекут внимание общественности к экологическимпроблемам.На улицы выйдут десятки тысяч человек, в том числе депутаты-единороссывсех уровней, молодогвардейцы и активисты партийного проекта "Чистая страна".Как сообщил его координатор, глава комитета Госдумы по экологии и охранеокружающей среды Владимир Бурматов, задача таких субботников – не только прибратьсяпосле зимы и убрать мусор, но и привлечь внимание к проблемам экологии и защитыокружающей среды: борьбе с несанкционированными свалками и хаотичными заваламимусора.Субботники по всей стране традиционно проходят в концеапреля. Люди приводят в порядок свои дворы, сажают деревья, обновляют детскиеплощадки, занимаются благоустройством.Проект "Чистая страна" объединяет усилия партии, органов власти, профессиональных экологов, общественников, волонтеров длярешения экологических проблем и борьбу с незаконными свалками. Большое вниманиеуделяется внедрению раздельного сбора отходов и контролем за мусорной реформой.Координирует проект депутат Госдумы Владимир Бурматов.