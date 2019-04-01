Единственная внучка легендарной актрисы Людмилы Гурченко
ищет помощи. Елена Королева обратилась в редакцию программы Пусть говорят.
Единственная внучка легендарной актрисы Людмилы Гурченко
ищет помощи. Елена Королева обратилась в редакцию программы "Пусть говорят".
Родственница звезды советского кино рассказала, что подала в
суд на родного отца Александра Королева. Она боится остаться на улице. Молодая
женщина отметила, что родитель сделал ее жизнь невыносимой.
"Когда, к сожалению, у меня на руках умерла мама, не прошло
и суток как отец заявил, что надо съезжать с квартиры, где мы живем, и все
имущество, которое было на маме, он не хочет делить", – поведала Елена Королева
в студии "Пусть говорят" Первого канала.
По ее словам, Александр устраивает свою личную жизнь.
В их общую квартиру он приводит женщин. Елена и ее 10-летняя дочь вынуждены
делить жилплощадь с незнакомками постоянно сменяющими друг друга. Королева опасается, что отец в результате женится на проходимке, которая, в лучшем случае, оберет их до нитки, а в худшем – убьет. Внучка звезды считает, что им грозит опасность.
Королева пыталась договориться с
родителем. Елена предложила Александру продать квартиру, поделить деньги и разъехаться, в ответ она получила категорический отказ.
После молодая женщина отметила, что от ее знаменитой бабушки остались
еще одни апартаменты в центре столицы, которые сдаются в наем. Деньги с аренды
получает только Александр. Елена подчеркнула, что ее отец далеко не бедный
человек: в его собственности есть еще три квартиры в Москве.
Елена Королева призналась присутствующим в студии , что не хотела доводить до суда и долго убеждала родителя согласиться
на продажу. Однако ее отец не желает ничего менять. Внучка звезды наняла адвоката и подала
иск.
"Лена пыталась решить ситуацию в досудебном порядке, но
человек ушел в режим молчания. Мы вышли в суд для того, чтобы определить, что
должно войти в состав наследства. Речь идет о том, что Лене достается имущество на сумму до 25 миллионов, Королеву достается 25 миллионов, там
доли равные. У Королева есть предприятия, которые были открыты в период брака,
мы считаем, что доля этих предприятий также должна достаться моей
доверительнице", – заявил адвокат Ольга Бирючева съемочной площадке .