Единственная внучка легендарной актрисы Людмилы Гурченко ищет помощи. Елена Королева обратилась в редакцию программы Пусть говорят.

Единственная внучка легендарной актрисы Людмилы Гурченкоищет помощи. Елена Королева обратилась в редакцию программы "Пусть говорят".Родственница звезды советского кино рассказала, что подала всуд на родного отца Александра Королева. Она боится остаться на улице. Молодаяженщина отметила, что родитель сделал ее жизнь невыносимой."Когда, к сожалению, у меня на руках умерла мама, не прошлои суток как отец заявил, что надо съезжать с квартиры, где мы живем, и всеимущество, которое было на маме, он не хочет делить", – поведала Елена Королевав студии "Пусть говорят" Первого канала.По ее словам, Александр устраивает свою личную жизнь.В их общую квартиру он приводит женщин. Елена и ее 10-летняя дочь вынужденыделить жилплощадь с незнакомками постоянно сменяющими друг друга. Королева опасается, что отец в результате женится на проходимке, которая, в лучшем случае, оберет их до нитки, а в худшем – убьет. Внучка звезды считает, что им грозит опасность.Королева пыталась договориться сродителем. Елена предложила Александру продать квартиру, поделить деньги и разъехаться, в ответ она получила категорический отказ.После молодая женщина отметила, что от ее знаменитой бабушки осталисьеще одни апартаменты в центре столицы, которые сдаются в наем. Деньги с арендыполучает только Александр. Елена подчеркнула, что ее отец далеко не бедныйчеловек: в его собственности есть еще три квартиры в Москве.Елена Королева призналась присутствующим в студии , что не хотела доводить до суда и долго убеждала родителя согласитьсяна продажу. Однако ее отец не желает ничего менять. Внучка звезды наняла адвоката и подалаиск."Лена пыталась решить ситуацию в досудебном порядке, ночеловек ушел в режим молчания. Мы вышли в суд для того, чтобы определить, чтодолжно войти в состав наследства. Речь идет о том, что Лене достается имущество на сумму до 25 миллионов, Королеву достается 25 миллионов, тамдоли равные. У Королева есть предприятия, которые были открыты в период брака,мы считаем, что доля этих предприятий также должна достаться моейдоверительнице", – заявил адвокат Ольга Бирючева съемочной площадке .