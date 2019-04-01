Через несколько недель пройдет второй тур выборов президента Украины – 2019. За кресло главы государства поборются Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Впрочем, не у всех есть уверенность, что юморист доживет до повторного голосования.

Через несколько недель пройдет второй тур выборов президента Украины – 2019. За кресло главы государства поборются Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Впрочем, не у всех есть уверенность, что юморист доживет до повторного голосования.Эксперты пока остерегаются делать прогнозы по поводу второготура. По мнению журналиста и политического деятеля Максима Шевченко, плюсЗеленского в том, что он призывает к миру в Донбассе и не исключает переговоровс Донецком и Луганском."Порошенко концентрирует в себе силы войны. Всенационалистическое и необандеровское пойдет за него", – сказал политик винтервью "Комсомольской правде".Несмотря на победу Зеленского в первом туре, говорить о егоперспективах как президента пока рано. Не исключено, что актер и вовсе не доживетдо повторного голосования."Вдруг Зеленского убьют. Или с ним что-то случится.Такой вариант возможен", – отметил Шевченко. Он напомнил, что на Украине полнооружия и много горячих голов, желающих его использовать.Многие клеймят близостью к олигарху ИгорюКоломойскому – злейшему противнику Порошенко. Шевченко признает: да, за спинойактера стоит Коломойский, но шоумен – не его марионетка. Отношения между ними -партнерские, то есть взаимовыгодные, уверен журналист.В случае проигрыша Зеленского и победы Порошенко Украинуждет новый виток войны, полагает политик. Шевченко напомнил об обещанииПорошенко вернуть Донецк, что возможно только военными методами.По мнению эксперта, Зеленский в этом плане – полнаяпротивоположность Порошенко. Донецкая и Луганская республика готовы на переговорыс человеком, который хочет решать вопросы мирным путем.Первый тур президентских выборов на Украине прошел вминувшее воскресенье. получил более 30% голосов, тогда какПетр Порошенко – около 16%. Центризбирком Украины уже назначил второй турголосования, он состоится 21 апреля.