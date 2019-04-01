Через несколько недель пройдет второй тур выборов президента Украины – 2019. За кресло главы государства поборются Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Впрочем, не у всех есть уверенность, что юморист доживет до повторного голосования.
Через несколько недель пройдет второй тур выборов президента Украины – 2019. За кресло главы государства поборются Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Впрочем, не у всех есть уверенность, что юморист доживет до повторного голосования.
Эксперты пока остерегаются делать прогнозы по поводу второго
тура. По мнению журналиста и политического деятеля Максима Шевченко, плюс
Зеленского в том, что он призывает к миру в Донбассе и не исключает переговоров
с Донецком и Луганском.
"Порошенко концентрирует в себе силы войны. Все
националистическое и необандеровское пойдет за него", – сказал политик в
интервью "Комсомольской правде".
Несмотря на победу Зеленского в первом туре, говорить о его
перспективах как президента пока рано. Не исключено, что актер и вовсе не доживет
до повторного голосования.
"Вдруг Зеленского убьют. Или с ним что-то случится.
Такой вариант возможен", – отметил Шевченко. Он напомнил, что на Украине полно
оружия и много горячих голов, желающих его использовать.
Многие клеймят близостью к олигарху Игорю
Коломойскому – злейшему противнику Порошенко. Шевченко признает: да, за спиной
актера стоит Коломойский, но шоумен – не его марионетка. Отношения между ними -
партнерские, то есть взаимовыгодные, уверен журналист.
В случае проигрыша Зеленского и победы Порошенко Украину
ждет новый виток войны, полагает политик. Шевченко напомнил об обещании
Порошенко вернуть Донецк, что возможно только военными методами.
По мнению эксперта, Зеленский в этом плане – полная
противоположность Порошенко. Донецкая и Луганская республика готовы на переговоры
с человеком, который хочет решать вопросы мирным путем.
Первый тур президентских выборов на Украине прошел в
минувшее воскресенье. получил более 30% голосов, тогда как
Петр Порошенко – около 16%. Центризбирком Украины уже назначил второй тур
голосования, он состоится 21 апреля.