Ольга Орлова и Жанна Фриске своим примером развеяли миф о том, что женской дружбы не бывает. Участница первого состава группы Блестящие Полина Иодис рассказала, что именно объединяло певиц.

Ольга Орлова и Жанна Фриске своим примером развеяли миф отом, что женской дружбы не бывает. Участница первого состава группы "Блестящие"Полина Иодис рассказала, что именно объединяло певиц.По словам Иодис,Ольгу и Жанну сблизило общее мироощущение. Девушки во многом были схожи и вомногом дополняли друг друга."Не думаю, что выбор тогда кто-то из нас делал осознанно. Оляпочти сразу объединилась с Жанной в одну "банду". Им было комфортно вместе.Жанна, как и Оля, очень любила толпу, признание, роскошные машины. У них былипохожие стремления…" – рассудила экс-участница группы "Блестящие".Полина отметила, что с Жанной общалась только в рамкахсовместной работы, поэтому после ухода из коллектива они встречались крайнередко. Незадолго до болезни Фриске артистки сделали попытку к сближению –начали переписываться в соцсетях. К сожалению, встретиться вживую они неуспели."А потом мне мама прислала новость из газеты! И я сталасписываться с Олей, была готова прилететь к Жанне, увидеться, поддержать ее", -вспоминает Иодис.Бывшая отметила, что Орлова все силыбросила на помощь подруге. Ольга оберегала Жанну от ненужных переживаний,поэтому взяла на себя необходимость общаться с обеспокоенными друзьями иколлегами.Орлова до последнего дня была рядом с подругой, ухаживала заней, поддерживала, внушала веру в лучшее. Обе они надеялись, что опухоль можнобудет победить. Однако вакцина, которое долгое время сдерживала недуг перестала действовать. За несколько дней до смерти Фриске уже ни на чтоне откликалась. Звезда сгорала от высокой температуры, зрачки не реагировали на свет, дыхание былотяжелым, а после и вовсе прекратилось. Об этом сообщает .