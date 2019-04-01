Первый федеральный форум партийного проекта Единой России Чистая страна пройдет в Челябинске 19 апреля. На нем будут затронуты вопросы реформы по обращению с отходами, а также качества воздуха и эковолонтерства, рассказал глава думского комитета по экологии и охране окружающей среды, координатор партпроекта Владимир Бурматов.

Первый федеральный форум партийного проекта "Единой России" "Чистая страна" пройдет в Челябинске 19 апреля. На нем будут затронуты вопросы реформы по обращению с отходами, а также качества воздуха и эковолонтерства, рассказал глава думского комитета по экологии и охране окружающей среды, координатор партпроекта Владимир Бурматов.Всего на форуме ожидается около 600 участников. Помимореализации мусорной реформы и развития волонтерства в сфере экологии, они обсудят темы качества атмосферного воздуха и квотирования выбросов, отметилпарламентарий.По словам Бурматова, на форуме также поговорят об итогах первых четырех месяцев мусорной реформы. "Будет звучать тема переработки,раздельного накопления отходов, повышения прозрачности и декриминализацииданных процедур", – отметил единоросс.В рамках обсуждения качества воздуха, участники форумазатронут вопрос исполнения указа президента Владимира Путина о наведениипорядка в 12 городах, где отмечается наибольшее негативное влияние наокружающую среду.На форуме будут присутствовать региональные координаторыпартийного проекта "Единой России" "Чистая страна". Такжемероприятие посетят множество экспертов, в том числе члены депутатскогокорпуса, экологи, общественники, представители волонтерских движений.Бурматов также отметил, что на мероприятии представят дваинформационных ресурса, которые, помимо прочего, посвящены теме обращения сотходами. Один из них – "Зеленая карта". Этот сервис расскажет ореализации национального проекта "Экология" и партийного проекта"Чистая страна".Ресурс представляет собой интерактивную карту, где показанареальная ситуация с рекультивацией полигонов, а также строительством очистныхсооружений и мероприятий по сохранению и очистке водоемов.Второй сервис называется "Красная кнопка". Онсоздан для сбора оперативной информации о проблемах окружающей среды, в томчисле о несанкционированных свалках, загрязнении воздуха и водоемов."Данный сервис поможет собрать обращения граждан и составитьрейтинг основных экологических угроз. Мы планируем установить такие сервисывсем нашим региональным секретарям и коллегам в Минприроды, чтобы они могли врежиме онлайн видеть возникающие очаги напряжения и оперативно реагировать", -резюмировал Бурматов.Партийный проект "Единой России" "Чистаястрана" объединяет усилия партии органов власти, профессиональныхэкологов, общественников, волонтеров для решения экологических проблем и борьбус незаконными свалками. Большое внимание уделяется реформе ТКО и внедрению раздельногосбора отходов.