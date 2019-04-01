Первый федеральный форум партийного проекта Единой России Чистая страна пройдет в Челябинске 19 апреля. На нем будут затронуты вопросы реформы по обращению с отходами, а также качества воздуха и эковолонтерства, рассказал глава думского комитета по экологии и охране окружающей среды, координатор партпроекта Владимир Бурматов.
Первый федеральный форум партийного проекта "Единой России" "Чистая страна" пройдет в Челябинске 19 апреля. На нем будут затронуты вопросы реформы по обращению с отходами, а также качества воздуха и эковолонтерства, рассказал глава думского комитета по экологии и охране окружающей среды, координатор партпроекта Владимир Бурматов.
Всего на форуме ожидается около 600 участников. Помимо
реализации мусорной реформы и развития волонтерства в сфере экологии, они обсудят темы качества атмосферного воздуха и квотирования выбросов, отметил
парламентарий.
По словам Бурматова, на форуме также поговорят об итогах первых четырех месяцев мусорной реформы. "Будет звучать тема переработки,
раздельного накопления отходов, повышения прозрачности и декриминализации
данных процедур", – отметил единоросс.
В рамках обсуждения качества воздуха, участники форума
затронут вопрос исполнения указа президента Владимира Путина о наведении
порядка в 12 городах, где отмечается наибольшее негативное влияние на
окружающую среду.
На форуме будут присутствовать региональные координаторы
партийного проекта "Единой России" "Чистая страна". Также
мероприятие посетят множество экспертов, в том числе члены депутатского
корпуса, экологи, общественники, представители волонтерских движений.
Бурматов также отметил, что на мероприятии представят два
информационных ресурса, которые, помимо прочего, посвящены теме обращения с
отходами. Один из них – "Зеленая карта". Этот сервис расскажет о
реализации национального проекта "Экология" и партийного проекта
"Чистая страна".
Ресурс представляет собой интерактивную карту, где показана
реальная ситуация с рекультивацией полигонов, а также строительством очистных
сооружений и мероприятий по сохранению и очистке водоемов.
Второй сервис называется "Красная кнопка". Он
создан для сбора оперативной информации о проблемах окружающей среды, в том
числе о несанкционированных свалках, загрязнении воздуха и водоемов.
"Данный сервис поможет собрать обращения граждан и составить
рейтинг основных экологических угроз. Мы планируем установить такие сервисы
всем нашим региональным секретарям и коллегам в Минприроды, чтобы они могли в
режиме онлайн видеть возникающие очаги напряжения и оперативно реагировать", -
резюмировал Бурматов.
Партийный проект "Единой России" "Чистая
страна" объединяет усилия партии органов власти, профессиональных
экологов, общественников, волонтеров для решения экологических проблем и борьбу
с незаконными свалками. Большое внимание уделяется реформе ТКО и внедрению раздельного
сбора отходов.