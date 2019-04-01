Группа парашютистов выполняет затяжной прыжок. Попрыгали из самолета, набрали скорость, выстроились крестообразно. Вдруг один другого по плечу хлопает:
- Хочешь яблоко?
- Хочу, - отвечает второй в полном обалдении.
- На, - дает ему яблоко.
Расцепились, покувыркались в воздухе, выстроились клином, как журавли. Снова трясет за плечо и спрашивает:
- Хочешь яблоко?
- Ну, хочу...
- На, - дает ему еще яблоко.
Разлетелись в разные стороны, опять собрались крестообразно...
- Яблоко хочешь?
- Хочу... А ты их где берешь-то?
- Да у тебя за спиной их полный мешок.
еще анекдот!