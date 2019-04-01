01.04.2019

2019-04-01 19:40:44

Есть погибшие: в Саранске обрушился жилой дом

В Саранске произошло страшное происшествие. При проведении демонтажа

обрушилась часть фасада жилого дома, пишет "".



В результате ЧП пострадали три человека. Более того, двое пострадавших, по информации телеканала "", погибли под завалами.