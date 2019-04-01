Российский актер Михаил Пореченков ответил кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому, обозвавшему его и Ивана Охлобыстина идиотами. Ранее они записали шуточный ролик в поддержку кандидата.

Российский актер Михаил Пореченков ответил кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому, обозвавшему его и Ивана Охлобыстина идиотами. Ранее они записали шуточный ролик в поддержку кандидата.В борьбе за симпатии избирателей действующий президент Украины Петр Порошенко избрал немудреную, но до этого безотказно действовавшую тактику. Себя он объявил единственным политиком, который может противостоять "российской агрессии", а также намекнул, что его соперники – "агенты Кремля". Впрочем, точно также поступили и почти все остальные кандидаты.Российская тема стала настолько актуальной на Украине, что не могла не вызвать вала шуток на эту тему. В частности, с иронией обыграть нездоровый интерес украинских избирателей и политиков к мнению россиян решили актеры Иван Охлобыстин и Михаил Пореченков.В Сети появилась серия роликов "в поддержку Зеленского". На них Иван Охлобыстин и Михаил Пореченков выпивают, обмениваются шутливыми репликами и произносят "За Зеленского!".А вот сам украинский комик ничего смешного в роликах не увидел и назвал своих коллег-россиян идиотами. "Зачем они это вообще сделали?", – задал он риторический вопрос, а затем сразу же предположил, что Охлобыстин и Пореченков могли сделать это за деньги. Кто им платил, он не уточнил.Михаила Пореченкова подобная реакция разочаровала. "Я думаю, это вирус: как только люди начинают заниматься политикой, у них пропадает юмор! Я думал, что с Зеленским это не произойдёт, ан нет, случилось! Скоро станет унылым президентом!", – цитирует его радио "Говорит Москва".Напомним, 31 марта на Украине состоялись выборы президента. Голосование было остановлено в 20:00 мск. Согласно предварительным данным, на первом месте по поддержке избирателей оказался Михаил Зеленский. Вторую строчку занял Петр Порошенко. Ни один кандидат не смог набрать необходимых для уверенной победы голосов, поэтому стране предстоит выбрать из двух кандидатов во втором туре.