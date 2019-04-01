Житель столицы Флориды стал свидетелем удивительного небесного явления: он успел заснять на камеру падение метеорита. Видеозапись очевидец опубликовал на странице в Twitter.
Житель столицы Флориды стал свидетелем удивительного небесного явления: он успел заснять на камеру падение метеорита. Видеозапись очевидец опубликовал на странице в Twitter.
Инцидент произошел в субботу, 30 марта. В ролике можно увидеть, как в темном небе появляется светящийся голубой шар, который стремительно летит вниз, после чего сгорает в атмосфере. В подписи к посту автор попросил пользователей объяснить это явление.
Позднее Национальная метеослужба в Таллахасси сообщила, что падение небесного тела произошло
на территории округа Тейлор
в 23.52 по местному времени. Эксперты добавили, что болиды часто падают на Землю, однако увидеть их удается далеко не всегда, уточняет издание "Известия".