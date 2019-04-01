Житель столицы Флориды стал свидетелем удивительного небесного явления: он успел заснять на камеру падение метеорита. Видеозапись очевидец опубликовал на странице в Twitter.

Житель столицы Флориды стал свидетелем удивительного небесного явления: он успел заснять на камеру падение метеорита. Видеозапись очевидец опубликовал на странице в Twitter.Инцидент произошел в субботу, 30 марта. В ролике можно увидеть, как в темном небе появляется светящийся голубой шар, который стремительно летит вниз, после чего сгорает в атмосфере. В подписи к посту автор попросил пользователей объяснить это явление.Позднее Национальная метеослужба в Таллахасси сообщила, что падение небесного тела произошлона территории округа Тейлорв 23.52 по местному времени. Эксперты добавили, что болиды часто падают на Землю, однако увидеть их удается далеко не всегда, уточняет издание "Известия".