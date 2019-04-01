Актер, комик и, как говорят его соперники по выборной гонке, клоун Владимир Зеленский продолжает оставаться лидером среди кандидатов в президенты Украины после подсчета более чем 40% бюллетеней. На втором месте находится действующий украинский лидер Петр Порошенко, а в спину ему дышит глава Оппозиционной платформы Юлия Тимошенко.

Актер, комик и, как говорят его соперники по выборной гонке, клоун Владимир Зеленский продолжает оставаться лидером среди кандидатов в президенты Украины после подсчета более чем 40% бюллетеней. На втором месте находится действующий украинский лидер Петр Порошенко, а в спину ему дышит глава "Оппозиционной платформы" Юлия Тимошенко.Выборы президента Украины были назначены на такую дату, что главная информация о результатах первого тура голосования будет поступать 1 апреля, когда в стране активно празднуется День дурака. Впрочем, украинским политикам не до шуток и веселых розыгрышей, даже несмотря на то, что наибольшую поддержку избирателей получил как раз актер юмористического плана.После обработки 40,47% бюллетеней Владимир Зеленский получает 30,22% голосов, передает . Действующий президент Украины Петр Порошенко может похвастаться поддержкой избирателей на уровне 16,65%. А профессиональный оппозиционер Юлия Тимошенко набирает 13,13%.Таким образом, за Зеленского уже проголосовали больше человек, чем за его двух главных конкурентов вместе взятых. Впрочем, в ходе дальнейшей обработки бюллетеней это соотношение может измениться. Главная интрига голосования – кто именно выйдет против Владимира Зеленского во второй тур выборов президента Украины, который состоится 21 апреля. Наиболее вероятной называют кандидатуру Петра Порошенко.Тем временем 1 апреля прекратил действовать Договор о дружбе и партнерстве между Россией и Украиной, передает . Впрочем, как ранее уже заявляли эксперты, критических последствий от подобного события ждать не приходится. Украинская сторона уже давно перестала выполнять свои обязательства.