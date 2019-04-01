На днях стало известно о рождении первенца у певицы Саши Савельевой. По некоторым данным, малыш появился на свет в России, однако родился с таким маленьким весом, что медики поместили его в кювез. Информацию прокомментировала актриса Мария Кожевникова.

На днях стало известно о рождении первенца у певицы Саши Савельевой. По некоторым данным, малыш появился на свет в России, однако родился с таким маленьким весом, что медики поместили его в кювез. Информацию прокомментировала актриса Мария Кожевникова.Вокруг солистки группы "Фабрика" Александры Савельевой в последние месяцы ходит множество слухов. Все началось с того, что наблюдательным поклонникам показалось странным, что обычно стройная артистка, предпочитающая одежду по фигуре, вдруг начала носить свободные, не сковывающие движений наряды. А потом в Сеть "утекла" информация, что Савельева выбирает обои для детской. С тех пор начали муссироваться слухи о беременности артистки.Саша перестала выходить в свет, а когда на одном мероприятии появилась группа "Фабрика", где место певицы заняла другая исполнительница, всем интересующимся стало ясно, что Савельева действительно ждет ребенка. И вот в конце марта появилась информация, что Саша подарила своему мужу, актеру Кириллу Сафонову, сына. Где именно мальчик (если действительно мальчик) появился на свет, точно неизвестно. По одним данным, певица уехала рожать в Израиль, по другим, выбрала госпиталь в Подмосковье.Дальше – больше. В Сети появилась тревожная информация, будто первенец Саши Савельевой родился раньше срока, поэтому весит менее трех килограммов, его даже положили в кювез. Разумеется, никто в окружении певицы, ни, тем более, она сама, ни ее муж не комментируют эти данные.Зато не осталась в стороне актриса Мария Кожевникова. Она высказалась относительно и ее ребенка. "Самое главное, что ребенок жив, и я уверена, что у нее все будет хорошо. Главное, чтобы Саша сейчас тоже не переживала, потому что эмоциональная составляющая ребенка зависит полностью от эмоционального состояния матери", – заявила Мария Кожевникова.Актриса знает, о чем говорит. У нее за плечами трое родов, причем двое из них были тяжелыми. Так, младший сын появился на свет с двойным обвитием, а второй родился очень крупным – 4.600 г. "Хочется пожелать здоровья малышу, быстрее реабилитироваться и получать только огромное удовольствие от воспитания сына", – пожелала Мария Кожевникова в передаче "Ты не поверишь!"