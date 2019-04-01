Ни Владимира Зеленского, ни Петра Порошенко поздравлять с
выходом во второй тур президентских
выборов на Украине Кремль не намерен. Победитель еще не выявлен, кто станет главой
государства – покажет время.
Ни Владимира Зеленского, ни Петра Порошенко поздравлять с
выходом во второй тур президентских
выборов на Украине Кремль не намерен. Победитель еще не выявлен, кто станет главой
государства – покажет время.
Поздравлений из Москвы и Петр Порошенко
не дождались. Шоумен и действующий глава государства вышли во второй тур – но
говорить о победе рано.
"Пока выборы не закончились, поздравлять с выходом во
второй тур было бы, наверное, неверно. Естественно, об этом речи не идет.
Победитель выборов пока не определен на Украине", – ответил на вопрос
журналистов пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
пока лидирует на выборах президента
Украины – за него отдали голоса 30,4% украинцев. Чуть более 16% избирателей
поддержали действующего президента Украины Петра Порошенко. На третьем месте -
лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко с 13,2% голосов, передает
По итогам голосования ни один из кандидатов не набрал
необходимых для безоговорочной победы 50%. Победитель президентской гонки в
Незалежной определится во втором туре, который пройдет 21 апреля.
Пресс-секретарь российского президента также
прокомментировал заявления, с которыми уже выступил Владимир Зеленский после
первого тура. Кандидат обещает потребовать от России освобождения территорий
Крыма и Донбасса, а также компенсации убытков.
По словам Дмитрия Пескова, в Москве готовы объяснить любому
украинцу – в том числе и – что об аннексии территорий говорить
не имеет смысла. "Непризнанные республики Донбасса отторгнуты самой Украиной:
то, что там происходит, является следствием той политики, которую проводит ее
руководство", – заявил Песков. А тема Крыма, подчеркнул пресс-секретарь
президента России, закрыта раз и навсегда.