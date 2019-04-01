Ни Владимира Зеленского, ни Петра Порошенко поздравлять с выходом во второй тур президентских выборов на Украине Кремль не намерен. Победитель еще не выявлен, кто станет главой государства – покажет время.

Ни Владимира Зеленского, ни Петра Порошенко поздравлять свыходом во второй тур президентскихвыборов на Украине Кремль не намерен. Победитель еще не выявлен, кто станет главойгосударства – покажет время.Поздравлений из Москвы и Петр Порошенконе дождались. Шоумен и действующий глава государства вышли во второй тур – ноговорить о победе рано."Пока выборы не закончились, поздравлять с выходом вовторой тур было бы, наверное, неверно. Естественно, об этом речи не идет.Победитель выборов пока не определен на Украине", – ответил на вопросжурналистов пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.пока лидирует на выборах президентаУкраины – за него отдали голоса 30,4% украинцев. Чуть более 16% избирателейподдержали действующего президента Украины Петра Порошенко. На третьем месте -лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко с 13,2% голосов, передаетПо итогам голосования ни один из кандидатов не набралнеобходимых для безоговорочной победы 50%. Победитель президентской гонки вНезалежной определится во втором туре, который пройдет 21 апреля.Пресс-секретарь российского президента такжепрокомментировал заявления, с которыми уже выступил Владимир Зеленский послепервого тура. Кандидат обещает потребовать от России освобождения территорийКрыма и Донбасса, а также компенсации убытков.По словам Дмитрия Пескова, в Москве готовы объяснить любомуукраинцу – в том числе и – что об аннексии территорий говоритьне имеет смысла. "Непризнанные республики Донбасса отторгнуты самой Украиной:то, что там происходит, является следствием той политики, которую проводит ееруководство", – заявил Песков. А тема Крыма, подчеркнул пресс-секретарьпрезидента России, закрыта раз и навсегда.