Президент Белоруссии Александр Лукашенко пытается продать подороже свои миротворческие услуги Западу. По словам Батьки, Минск будет делать все возможное для достижения мира в Донбассе. В то же время белорусская сторона продолжает поставлять топливо для украинской армии.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пытается продать подороже свои миротворческие услуги Западу. По словам Батьки, Минск будет делать все возможное для достижения мира в Донбассе. В то же время белорусская сторона продолжает поставлять топливо для украинской армии.
На встрече со спецпредставителем ОБСЕ в контактной группе по
Донбассу Мартином Сайдиком Лукашенко заверил, что сделает все, для скорейшего
окончания войны в регионе. "Если мы что-то можем сделать больше для мира в
Украине, мы готовы это сделать", – сказал Батька.
По его словам, он внимательно наблюдает за переговорами в
рамках минского формата. Украину он назвал близкой республикой, с которой Минск
долгое время "жил в общем доме". "Очень переплетены судьбы
многих семей и людей – белорусов и украинцев", – добавил Лукашенко.
Слова Батьки о мире на Украине возмутили пользователей Сети.
"Каков лицемер! Сам же поставляет топливо для украинских танков, которые
потом утюжат мирные города", – написал пользователь Twitter Константин
Симонов.
Действительно, получает из России нефть, перерабатывает "черное золото" на белорусских нефтеперерабатывающих заводах, а полученное топливо поставляет в том числе на Украину. Соляркой заправляют в том числе украинские танки и другую технику, которая принимает участие в операции в Донбассе.
Война в Донбассе идет уже пять лет, многие украинцы
надеются, что ее сможет остановить актер Владимир Зеленский. Юморист победил в
первом туре президентских выборов, набрав более 30% голосов.
В ходе предвыборной кампании он заявлял, что намерен решить
вопрос Донбасса путем переговоров. Для этого он намерен привлечь США и
Великобританию. Кроме того, он полагает, что установление мира на востоке
страны невозможно без участия России.
Победа Зеленского в первом туре наверняка стала неожиданностью для . До этого он утверждал, что Порошенко выиграет выборы.