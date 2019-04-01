Президент Белоруссии Александр Лукашенко пытается продать подороже свои миротворческие услуги Западу. По словам Батьки, Минск будет делать все возможное для достижения мира в Донбассе. В то же время белорусская сторона продолжает поставлять топливо для украинской армии.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пытается продать подороже свои миротворческие услуги Западу. По словам Батьки, Минск будет делать все возможное для достижения мира в Донбассе. В то же время белорусская сторона продолжает поставлять топливо для украинской армии.На встрече со спецпредставителем ОБСЕ в контактной группе поДонбассу Мартином Сайдиком Лукашенко заверил, что сделает все, для скорейшегоокончания войны в регионе. "Если мы что-то можем сделать больше для мира вУкраине, мы готовы это сделать", – сказал Батька.По его словам, он внимательно наблюдает за переговорами врамках минского формата. Украину он назвал близкой республикой, с которой Минскдолгое время "жил в общем доме". "Очень переплетены судьбымногих семей и людей – белорусов и украинцев", – добавил Лукашенко.Слова Батьки о мире на Украине возмутили пользователей Сети."Каков лицемер! Сам же поставляет топливо для украинских танков, которыепотом утюжат мирные города", – написал пользователь Twitter КонстантинСимонов.Действительно, получает из России нефть, перерабатывает "черное золото" на белорусских нефтеперерабатывающих заводах, а полученное топливо поставляет в том числе на Украину. Соляркой заправляют в том числе украинские танки и другую технику, которая принимает участие в операции в Донбассе.Война в Донбассе идет уже пять лет, многие украинцынадеются, что ее сможет остановить актер Владимир Зеленский. Юморист победил впервом туре президентских выборов, набрав более 30% голосов.В ходе предвыборной кампании он заявлял, что намерен решитьвопрос Донбасса путем переговоров. Для этого он намерен привлечь США иВеликобританию. Кроме того, он полагает, что установление мира на востокестраны невозможно без участия России.Победа Зеленского в первом туре наверняка стала неожиданностью для . До этого он утверждал, что Порошенко выиграет выборы.