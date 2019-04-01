Ирина Малышева спасла собак из тюрьмы, которую устроил для
них живодер в припаркованном автомобиле. Актрисе пришлось прибегнуть к помощи
полиции.
Ирина Малышева спасла собак из тюрьмы, которую устроил для
них живодер в припаркованном автомобиле. Актрисе пришлось прибегнуть к помощи
полиции.
"Собачий питомник" на колесах обнаружила во дворе своего дома. Актриса забила тревогу – оказалось, что
автомобиль на самом деле был тюрьмой, в которой содержал несчастных животных
заводчик спаниелей.
Машину, на заднем сидении которой скулила собака, актриса
заметила 30 марта. "Это все продолжалось до вечера. Мы уже не выдержали и
вызвали полицию. Они приехали, и я написала заявление. Достучаться до хозяина
мы не смогли и утром обнаружили эту машину пустой", – рассказала Ирина
Малышева
Как выяснилось, живодер попытался схитрить. В том же дворе
позже нашли другой автомобиль, в багажнике которого были спрятаны две собаки. вместе с сотрудниками телеканала и полицейскими выяснила, что собачью
тюрьму устроил заводчик спаниелей.
По данным , разведение собак – постоянный
бизнес мужчины, который в Москве бывает наездами. На сей раз его супруга
воспротивилась появлению в квартире нескольких животных – и живодеру пришлось
поместить их в машину. "Бизнесмен" пытался убедить полицию, что он -
путешественник, а собаки пробудут в машине буквально один день. Однако Малышева
утверждает, что живодера выслеживали еще с прошлого года.