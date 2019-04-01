Ирина Малышева спасла собак из тюрьмы, которую устроил для них живодер в припаркованном автомобиле. Актрисе пришлось прибегнуть к помощи полиции.

Ирина Малышева спасла собак из тюрьмы, которую устроил дляних живодер в припаркованном автомобиле. Актрисе пришлось прибегнуть к помощиполиции."Собачий питомник" на колесах обнаружила во дворе своего дома. Актриса забила тревогу – оказалось, чтоавтомобиль на самом деле был тюрьмой, в которой содержал несчастных животныхзаводчик спаниелей.Машину, на заднем сидении которой скулила собака, актрисазаметила 30 марта. "Это все продолжалось до вечера. Мы уже не выдержали ивызвали полицию. Они приехали, и я написала заявление. Достучаться до хозяинамы не смогли и утром обнаружили эту машину пустой", – рассказала ИринаМалышеваКак выяснилось, живодер попытался схитрить. В том же дворепозже нашли другой автомобиль, в багажнике которого были спрятаны две собаки. вместе с сотрудниками телеканала и полицейскими выяснила, что собачьютюрьму устроил заводчик спаниелей.По данным , разведение собак – постоянныйбизнес мужчины, который в Москве бывает наездами. На сей раз его супругавоспротивилась появлению в квартире нескольких животных – и живодеру пришлосьпоместить их в машину. "Бизнесмен" пытался убедить полицию, что он -путешественник, а собаки пробудут в машине буквально один день. Однако Малышеваутверждает, что живодера выслеживали еще с прошлого года.