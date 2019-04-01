Мария Порошина попала в неприятную историю. Стало известно, что на нее подал в суд бывший муж, актер Илья Древнов, который якобы сомневается в своем отцовстве.

Мария Порошина попала в неприятную историю. Стало известно, что на нее подал в суд бывший муж, актер Илья Древнов, который якобы сомневается в своем отцовстве.В середине марта Илья Древнов обратился в Тушинский районный суд Москвы с иском к Марии Порошиной. Сообщается, что в нем он собирался оспаривать свое отцовство."Заявление истцом составлено некорректно, поэтому его возвратили. Он не указал, в отцовстве над какими именно детьми сомневается. У Ильи Юрьевича есть 15 дней, чтобы исправить ошибки", – рассказали в пресс-службе . В браке с Ильей Древновым Мария Порошина родила троих дочерей. Сейчас старшей Серафиме 13 лет, средней Аграфене девять лет, а младшей Глафире всего три года.Кроме того, в первом браке с актером Гошей Куценко Мария Порошина родила дочь Полину. Сейчас ей больше 20 лет, она пошла по пути своих именитых родителей. К тому же Мария сумела сохранить теплые отношения с Гошей. Говорят, артист даже приезжал к бывшей жене, чтобы урегулировать ее конфликты с Ильей Древновым.Сама актриса недавно призналась, что их брак был непростым, они то расходились, то сходились. В итоге, летом 2018 года Мария Порошина все же оформила развод. Пикантности ситуации добавил тот факт, что актриса была беременна. Однако она заявила, что не Илья Древнов являлся отцом ребенка.В январе родила долгожданного сына. Мальчик появился на свет в одном из столичных перинатальных центров. Говорят, ребенка назвали Андреем. не говорит, что является его отцом, утверждая, что ее возлюбленный живет за границей, а в России бывает наездами.