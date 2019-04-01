Мария Порошина попала в неприятную историю. Стало известно, что на нее подал в суд бывший муж, актер Илья Древнов, который якобы сомневается в своем отцовстве.
Мария Порошина попала в неприятную историю. Стало известно, что на нее подал в суд бывший муж, актер Илья Древнов, который якобы сомневается в своем отцовстве.
В середине марта Илья Древнов обратился в Тушинский районный суд Москвы с иском к Марии Порошиной. Сообщается, что в нем он собирался оспаривать свое отцовство.
"Заявление истцом составлено некорректно, поэтому его возвратили. Он не указал, в отцовстве над какими именно детьми сомневается. У Ильи Юрьевича есть 15 дней, чтобы исправить ошибки", – рассказали в пресс-службе . В браке с Ильей Древновым Мария Порошина родила троих дочерей. Сейчас старшей Серафиме 13 лет, средней Аграфене девять лет, а младшей Глафире всего три года.
Кроме того, в первом браке с актером Гошей Куценко Мария Порошина родила дочь Полину. Сейчас ей больше 20 лет, она пошла по пути своих именитых родителей. К тому же Мария сумела сохранить теплые отношения с Гошей. Говорят, артист даже приезжал к бывшей жене, чтобы урегулировать ее конфликты с Ильей Древновым.
Сама актриса недавно призналась, что их брак был непростым, они то расходились, то сходились. В итоге, летом 2018 года Мария Порошина все же оформила развод. Пикантности ситуации добавил тот факт, что актриса была беременна. Однако она заявила, что не Илья Древнов являлся отцом ребенка.
В январе родила долгожданного сына. Мальчик появился на свет в одном из столичных перинатальных центров. Говорят, ребенка назвали Андреем. не говорит, что является его отцом, утверждая, что ее возлюбленный живет за границей, а в России бывает наездами.