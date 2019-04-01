Перед ежегодным отчетом правительства в Госдуме, которое состоится 17 апреля, премьер-министр Дмитрий Медведев проведет встречу со всеми фракциями нижней палаты. Об этом в понедельник, 1 апреля, сообщил первый зампред Госдумы Александр Жуков.

Перед ежегодным отчетом правительства в Госдуме, которое состоится 17 апреля, премьер-министр Дмитрий Медведев проведет встречу со всеми фракциями нижней палаты. Об этом в понедельник, 1 апреля, сообщил первый зампред Госдумы Александр Жуков.Первыми с главой правительства встретятся либерал-демократы – 4 апреля. На следующий день – фракция КПРФ.Спустя несколько дней, 9-го апреля, премьер проведет встречу с депутатами от "Справедливой России", а 11-го – с единороссами. Об этом Александр Жуков рассказал по итогам заседания Совета Госдумы.Первый вице-спикер нижней палаты также обратил внимание, что отчет премьер-министра начнется в полдень. Как пишет "Интерфакс" со ссылкой на одного из участников заседания Совета, отчет Медведева продлится не менее четырех часов.Напомним, в начале марта депутаты направили в кабинет министров 75 вопросов для предстоящего отчета. Это сделано для того, чтобы был понятен круг тем, которые будут затрагиваться в ходе мероприятия.Как сообщалось, 26 вопросов подготовила фракция "Единая Россия". 22 вопроса – члены фракции "Справедливая Россия". Депутаты от Компартии и члены фракции либерал-демократов подготовили 20 и 7 вопросов соответственно."Думаю, что это поможет и в подготовке отчета правительства, и, как обычно, мы ожидаем ответов на эти вопросы в письменной форме", – сказал ранее Александр Жуков.Глава правительства будет отчитываться перед парламентариями за работу кабмина в 2018 году. Как правило, выступление премьера не ограничено по времени.