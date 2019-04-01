На выборах в Мосгордуму 8 сентября 2019 году не будут голосовать те, кто проживает в столице с временной регистрацией. Как говорится в сообщении пресс-службы Московской городской избирательной комиссии (МГИК), сделать это смогут лишь граждане с постоянной пропиской.
На выборах в Мосгордуму 8 сентября 2019 году не будут голосовать те, кто проживает в столице с временной регистрацией. Как говорится в сообщении пресс-службы Московской городской избирательной комиссии (МГИК), сделать это смогут лишь граждане с постоянной пропиской.
Необходимые поправки могут принять только после сентябрьских
выборов. Но даже в случае их одобрения на федеральном уровне до этого, изменения в столичный избирательный кодекс могут быть утверждены лишь после
выборов в Мосгордуму седьмого созыва, то есть не раньше осени текущего года.
Как отмечают в МГИК, внести изменения в выборное
законодательство требует Конституционный суд. Поэтому был подготовлен проект
федерального закона, позволяющий голосовать гражданам, у которых нет прописки
по месту жительства, но при этом зарегистрированных по месту пребывания не
позднее чем за три месяца до выборов.
"Для этого им нужно будет подать заявление о
голосовании по месту нахождения ("мобильный избиратель")", – говорится в
сообщении пресс-службы МГИК.
Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами
Алексей Венедиктов отметил, что решение принималось в прошлую пятницу по итогам
дискуссий, объяснений и согласований.
"Итог – имеющие временную регистрацию в Москве не будут
иметь права голоса на выборах в Московскую городскую думу в сентябре 2019
года", – написал Венедиктов в своем Telegram-канале.
Пока Мосгоризбирком утвердил лишь концепцию проекта. Это
произошло 28 марта. В соответствии с ней, граждане без прописки могут
проголосовать по месту жительства не ранее 2023 года, то есть на выборах мэра столицы.
Для этого необходимо приведение московской нормативной базы в соответствие с
федеральной.