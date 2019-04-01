На выборах в Мосгордуму 8 сентября 2019 году не будут голосовать те, кто проживает в столице с временной регистрацией. Как говорится в сообщении пресс-службы Московской городской избирательной комиссии (МГИК), сделать это смогут лишь граждане с постоянной пропиской.

На выборах в Мосгордуму 8 сентября 2019 году не будут голосовать те, кто проживает в столице с временной регистрацией. Как говорится в сообщении пресс-службы Московской городской избирательной комиссии (МГИК), сделать это смогут лишь граждане с постоянной пропиской.Необходимые поправки могут принять только после сентябрьскихвыборов. Но даже в случае их одобрения на федеральном уровне до этого, изменения в столичный избирательный кодекс могут быть утверждены лишь послевыборов в Мосгордуму седьмого созыва, то есть не раньше осени текущего года.Как отмечают в МГИК, внести изменения в выборноезаконодательство требует Конституционный суд. Поэтому был подготовлен проектфедерального закона, позволяющий голосовать гражданам, у которых нет пропискипо месту жительства, но при этом зарегистрированных по месту пребывания непозднее чем за три месяца до выборов."Для этого им нужно будет подать заявление оголосовании по месту нахождения ("мобильный избиратель")", – говорится всообщении пресс-службы МГИК.Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборамиАлексей Венедиктов отметил, что решение принималось в прошлую пятницу по итогамдискуссий, объяснений и согласований."Итог – имеющие временную регистрацию в Москве не будутиметь права голоса на выборах в Московскую городскую думу в сентябре 2019года", – написал Венедиктов в своем Telegram-канале.Пока Мосгоризбирком утвердил лишь концепцию проекта. Этопроизошло 28 марта. В соответствии с ней, граждане без прописки могутпроголосовать по месту жительства не ранее 2023 года, то есть на выборах мэра столицы.Для этого необходимо приведение московской нормативной базы в соответствие сфедеральной.