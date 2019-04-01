Два десятка необычных площадок для проведения свадеб откроются в Москве. Молодожены смогут заключить брак в старинной усадьбе, на высоте, под звездами или на стадионе.

Два десятка необычных площадок для проведения свадеб откроютсяв Москве. Молодожены смогут заключить брак в старинной усадьбе, на высоте, подзвездами или на стадионе.Праздник "Красная горка" впервые пройдет в Москве 5мая. К этому дню в столице откроются 20 необычных площадок для торжественнойрегистрации брака, написал мэр столицы Сергей Собянин в блоге на своемПлощадки откроются в торжественной обстановке. Пришедшихтуда молодоженов поздравят известные артисты. Градоначальник подчеркнул, чтопри выборе новых площадок учитывались разнообразные вкусы москвичей.По процедуре регистрация брака на новых площадках не будетотличаться от стандартной: ее будут проводить сотрудники столичных отделов ЗАГС,стоимость останется прежней. Податьзаявление о регистрации брака на новых площадках можно уже сейчас: прийти вЗАГС или через сайт mos.ru.Самые необычные площадки расположились на высоте: онинаходятся в комплексе Москва-Сити и на Останкинской телебашне. Оттудаоткрывается завораживающий вид на столицу. Молодые смогут совершить ипутешествие в прошлое: например, в усадьбу Муравьевых-Апостолов. Это особнякначала XIX века в стиле московского классицизма с величественными колоннами ирельефами в античном стиле.Зарегистрировать брак теперь можно будет и в Храме ХристаСпасителя. Он впечатляет своей монументальностью, красотой и богатствомвнутреннего убранства. Для любителей экзотики откроются двери Москвариума иПланетария, спортивным фанатам придутся по душе стадион "Спартак" илиглавная арена России – "Лужники".Те, кто захочет превратить церемонию в настоящий спектакль,могут зарегистрировать брак в театре "Школа современной пьесы". Настоящиетеатральные подмостки, красный занавес и позолоченная лепнина на потолке. Здесьархитектура XIX столетия сочетается со свободолюбивым духом наших дней.Утонченные музыкальные натуры наверняка захотят насладиться волшебными звуками вМосковском доме музыки.