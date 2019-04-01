Дочь композитора Дмитрия Маликова часто становится объектом критики пользователей. Многие подписчики обвиняют девушку в том, что она старается выглядеть старше своего возраста.

Дочь композитора Дмитрия Маликова часто становится объектом критики пользователей. Многие подписчики обвиняют девушку в том, что она старается выглядеть старше своего возраста.Недавно наследница музыканта отправилась в Париж. В микроблоге в Instagram девушка разместила три фотографии, на которых она стоит на балконе на фоне Эйфелевой башни.Стефания Маликова позирует в белой блузке и сером пиджаке в полоску. Строгий образ она решила дополнить маленькими серьгами в форме сердца. "Шлю поцелуи. Я так счастлива!", – поделилась дочь композитора.Пока одни подписчики осыпали ее комплиментами, другие комментаторы заявили, что девушка выглядит гораздо старше 19 лет. "Как в 18 выглядеть на 39", "На женщину уже смахивает", "Не даешь ей 20, выглядит на 30. Ужас", "Страшная", – написали они.По мнению пользователей, Стефания Маликова увлеклась косметическими процедурами и больше не похожа на саму себя. "Извините, но девушки ее возраста так не выглядят. Какие 18? 40 лет. Лицо натянуто. Нет натуральности", "Что с верхней губой?", "Губы, щечки – укольчики? Зачем?", – интересовались комментаторы.Ранее косметолог Мадина Байрамукова внимательно изучила фотографии дочери и пришла к выводу, что девушка обратилась к специалистам, чтобы увеличить губы. Несмотря на это эксперт отметила, что подобные вмешательства только подчеркнули ее красоту, передает. Сама Стефания отрицает все слухи о помощи косметологов.