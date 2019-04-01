Актер Владимир Зеленский еще не стал президентом, но ведет себя так, будто уже сел в кресло главы государства. По всей видимости, победа в первом туре выборов вскружила комику голову и он начал повторять заявления нынешней власти про возвращение Донбасса и Крыма в состав Незалежной.
Актер Владимир Зеленский еще не стал президентом, но ведет себя так, будто уже сел в кресло главы государства. По всей видимости, победа в первом туре выборов вскружила комику голову и он начал повторять заявления нынешней власти про возвращение Донбасса и Крыма в состав Незалежной.
После оглашения первых результатов выборов Зеленский провел
в своем штабе брифинг для прессы. Помимо прочего, актер прокомментировал
возможность встречи с президентом России Владимиром Путиным.
По словам юмориста, это произойдет лишь в случае возвращения
Украине Крыма и Донбасса. Кроме того, юморист не исключает, что потребует с
России компенсации за "эскалацию".
Что касается будущей команды, то ее победитель первого тура
выборов президента Украины – 2019 пообещал представить после окончания второго
тура. "Премьер-министром специалиста вижу, профессионального человека.
Фамилии сейчас нет", – сказал он.
Впрочем, ходят упорные слухи, что может
объединиться с занявшей третье место Юлией Тимошенко. Якобы лидер
"Батькивщины" в обмен на поддержку своих сторонников потребовала поста
главы правительства.
В случае проигрыша во втором туре Зеленский пообещал не
устраивать майдан. "Я воевать с обществом не буду. Если украинцы против меня, я
не буду", – сказал юморист.
После обработки более половины бюллетеней Владимир Зеленский
получает более 30% голосов. На втором месте – президент Петр Порошенко с 16%,
на третьем – бывший премьер Юлия Тимошенко с 13%.
Таким образом, за новичка проголосовали больше
человек, чем за двух самых опытных политиков страны вместе взятых. Второй тур
выборов президента Украины состоится 21 апреля.