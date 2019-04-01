Актер Владимир Зеленский еще не стал президентом, но ведет себя так, будто уже сел в кресло главы государства. По всей видимости, победа в первом туре выборов вскружила комику голову и он начал повторять заявления нынешней власти про возвращение Донбасса и Крыма в состав Незалежной.

Актер Владимир Зеленский еще не стал президентом, но ведет себя так, будто уже сел в кресло главы государства. По всей видимости, победа в первом туре выборов вскружила комику голову и он начал повторять заявления нынешней власти про возвращение Донбасса и Крыма в состав Незалежной.После оглашения первых результатов выборов Зеленский провелв своем штабе брифинг для прессы. Помимо прочего, актер прокомментировалвозможность встречи с президентом России Владимиром Путиным.По словам юмориста, это произойдет лишь в случае возвращенияУкраине Крыма и Донбасса. Кроме того, юморист не исключает, что потребует сРоссии компенсации за "эскалацию".Что касается будущей команды, то ее победитель первого туравыборов президента Украины – 2019 пообещал представить после окончания второготура. "Премьер-министром специалиста вижу, профессионального человека.Фамилии сейчас нет", – сказал он.Впрочем, ходят упорные слухи, что можетобъединиться с занявшей третье место Юлией Тимошенко. Якобы лидер"Батькивщины" в обмен на поддержку своих сторонников потребовала постаглавы правительства.В случае проигрыша во втором туре Зеленский пообещал неустраивать майдан. "Я воевать с обществом не буду. Если украинцы против меня, яне буду", – сказал юморист.После обработки более половины бюллетеней Владимир Зеленскийполучает более 30% голосов. На втором месте – президент Петр Порошенко с 16%,на третьем – бывший премьер Юлия Тимошенко с 13%.Таким образом, за новичка проголосовали большечеловек, чем за двух самых опытных политиков страны вместе взятых. Второй турвыборов президента Украины состоится 21 апреля.