Российские ученые сообщили о важном открытии, которое поможет лечить различные инфекции без применения антибиотиков. Они утверждают, что результаты исследования могут стать основой медицины будущего.

Российские ученые сообщили о важном открытии, которое поможет лечить различные инфекции без применения антибиотиков. Они утверждают, что результаты исследования могут стать основой медицины будущего.Специалисты выяснили, что микробы обладают двумя уникальными способностями – "чувством обоняния" и "чувством локтя". Первое помогает микроорганизмам понимать, что происходит вокруг. Второе же позволят бактериям коммуницировать друг с другом и координировать свое поведение, так, например, они могут целой колонией атаковать человеческий организм.Российские ученые изучили рецепторы, благодаря которым микробы могут устанавливать связь с окружающим миром. Они утверждают, что развитие любой инфекции можно остановить, если разрушить эти сенсорные способности. Теперь исследователи планируют создать фермент, который поможет предотвратить заболевание.Директор Института молекулярной медицины Сеченовского университета Андрей Замятнин утверждает, что полученные знания могут быть полезны не только при лечении инфекций, но и в биотехнологиях, в том числе и при производстве пищевых продуктов, передает издание "Известия".С экспертом согласился руководитель Центра геномной и регенеративной медицины Александр Каганский. Он отметил, что российским ученым удалось "заглянуть на следующую страницу развития медицины". "Думаю, впереди еще большая практическая часть. Научиться синтезировать обманные молекулы или вводить бактерии в заблуждение иным способом – это огромная работа", – выразил мнение специалист.