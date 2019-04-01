Наташа Королева стала звездной гостьей развлекательной передачи Тиграна Кеосаяна Международная пилорама. Артистка откровенно поговорила о личной жизни и о том, почему ее творчество в штыки воспринимают на Украине.

Наташа Королева стала звездной гостьей развлекательной передачи Тиграна Кеосаяна "Международная пилорама". Артистка откровенно поговорила о личной жизни и о том, почему ее творчество в штыки воспринимают на Украине.Уже 15 лет Наташа Королева счастлива с Сергеем Глушко, более известным общественности как стриптизер Тарзан. Кстати, артистку никогда не смущал род деятельности супруга, ведь она убеждена, что он стал настоящим новатором в этой области в России.Тогда ведущий передачи "Международная пилорама" Тигран Кеосаян поинтересовался, как бы она отреагировала, если бы сын Архип заявил ей, что принял решение тоже стать стриптизером. "Не накаркай, я тебя прошу! Хватит!" – со смехом замахала руками Наташа Королева.Отметим, что 17-летний Архип предпочитает находиться в тени своих именитых родителей. Он не посещает светских мероприятий, крайне редко выходит на сцену с родителями. Архип всерьез увлечен японским языком и, по мнению Наташи Королевой, именно с Японией может связать свое будущее.Также зашла речь об отношениях Наташи Королевой с Украиной. Дело в том, что несколько месяцев назад артистке запретили въезд в страну сроком на пять лет. Из-за решения СБУ певица теперь не может выступать на родине, да и просто приезжать туда. Тогда Наташа Королева решила бороться с таким положением дел и обратилась в суд."Они решили, что песня "Маленькая страна" призывает к экстремизму. Ну, понимаешь, Тигран, это бредовая история. Но я с ними сужусь. Я сужусь с СБУ и наше дело уже в Европейском суде. Это уже последняя инстанция", – рассказала Наташа Королева.